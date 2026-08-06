डोनाल्ड ट्रंप का सैन्य हेलीकॉप्टर यात्री विमान के करीब से गुजरा (फाइल तस्वीर)

डोनाल्ड ट्रंप हवाई हादसे में बाल-बाल बचे, उनका सैन्य हेलीकॉप्टर यात्री विमान के करीब से गुजरा

लेखन गजेंद्र 09:38 am Aug 06, 202609:38 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मंगलवार को घटी हवाई घटना ने सबको चौंका दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप सैन्य हेलीकॉप्टर मरीन वन में सवार थे, तभी रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाले एक वाणिज्यिक विमान उनके हेलीकॉप्टर के काफी करीब आ गया। बताया जा रहा है कि यह दूरी एक मील से भी कम थी। घटना के बाद राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (NTSB) और संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने जांच शुरू कर दी है।