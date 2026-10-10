डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार विजेता पर भड़के, नॉर्वे को दी बड़ी चेतावनी

ट्रंप ने नोबेल समिति के मेजबान देश नॉर्वे पर शर्मनाक निर्णय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने नॉर्वे पर एक अमिट दाग छोड़ दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान हर साल यह पुरस्कार न जीतने पर अपनी निराशा को खुलकर व्यक्त करते रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उत्तर और दक्षिण कोरिया, जापान और उत्तर कोरिया, चीन और ताइवान के बीच कई संघर्षों को सुलझाने और युद्धों को रोकने में भूमिका निभाई है।