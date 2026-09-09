अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 सहयोगियों को उपहार में दिए लाखों रुपये

डोनाल्ड ट्रंप ने 3 सहयोगियों को उपहार में दिए लाखों रुपये, व्हाइट हाउस ने किया बचाव

लेखन भारत शर्मा 03:34 pm Sep 09, 202603:34 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने फैसले को लेकर चर्चा में हैं। यह मामला उनके द्वारा अपने 3 बेहद करीबी वरिष्ठ सहयोगियों को दिए गए भारी-भरकम क्रिसमस उपहार से जुड़ा है। उन्होंने व्हाइट हाउस की 3 महिला सलाहकारों को 45,000-45,000 डॉलर (कुल 1,35 लाख डॉलर यानी करीब 1.13 करोड़ रुपये) नकद उपहार के रूप में दिए हैं। सहायकों के वित्तीय खुलासों में पुष्टि होने के बाद अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में इस पर सवाल उठने लगे हैं।