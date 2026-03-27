डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी ऊर्जा संयंत्रों पर हमला न करने का निर्णय 10 दिन और बढ़ाया

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी ऊर्जा संयंत्रों पर हमला न करने का निर्णय 10 दिन और बढ़ाया
क्या है खबर?
अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के समाप्त होने की ओर से एक कदम और बढ़ाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला न करने के अपने निर्णय को 10 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया है। अमेरिका अब 6 अप्रैल तक ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने यह निर्णय युद्ध की समाप्ति के लिए ईरान के अधिकारियों के साथ चल रही अच्छी बातचीत को कारण बताया है।
बयान
ट्रंप ने क्या की है घोषणा?
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'ईरानी सरकार के अनुरोध के अनुसार, कृपया इस बयान को इस बात को प्रतीक माने कि मैं ईरान की ऊर्जा संयंत्रों पर हमले न करने के अपने निर्णय को 10 दिन के लिए यानी 6 अप्रैल, 2026 रात 8 बजे के लिए बढ़ा रहा हूं।' उन्होंने आगे लिखा, 'ईरान के साथ बातचीत जारी है और फर्जी समाचार मीडिया और अन्य लोगों द्वारा फैलाई गई गलत जानकारियों के बावजूद यह बहुत अच्छी चल रही है।'