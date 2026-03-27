अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी ऊर्जा संयंत्रों पर हमला न करने का निर्णय 10 दिन और बढ़ाया

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी ऊर्जा संयंत्रों पर हमला न करने का निर्णय 10 दिन और बढ़ाया

लेखन भारत शर्मा 09:06 am Mar 27, 202609:06 am

क्या है खबर?

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के समाप्त होने की ओर से एक कदम और बढ़ाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला न करने के अपने निर्णय को 10 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया है। अमेरिका अब 6 अप्रैल तक ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने यह निर्णय युद्ध की समाप्ति के लिए ईरान के अधिकारियों के साथ चल रही अच्छी बातचीत को कारण बताया है।