अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा शुल्क का एक वर्ष के लिए और विस्तार कर दिया है

डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा शुल्क का एक वर्ष के लिए और किया विस्तार

लेखन भारत शर्मा 11:33 am Sep 19, 202611:33 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आदेश जारी कर H-1B वीजा के माध्यम से विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं पर 1 लाख डॉलर (लगभग 96 लाख रुपये) के वार्षिक शुल्क को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। पिछले साल पहली बार लागू किया गया यह कठोर वित्तीय प्रतिबंध इसी महीने समाप्त होने जा रहा था। सरकार का मानना है कि इस नीति के विस्तार से अमेरिकी स्नातकों और श्रमिकों के आर्थिक हितों की रक्षा होगी।