डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को राहत देने की खबरों को बताया फर्जी

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को राहत देने की खबरों को बताया फर्जी, दिया चौंकाने वाला बयान

लेखन भारत शर्मा 10:31 am Sep 29, 202610:31 am

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ठोस कदम उठाने के बदले ईरान को प्रतिबंधों में राहत देने और उसकी फ्रीज संपत्ति जारी करने के इच्छुक हैं। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने ईरान को काई प्रस्ताव नहीं दिया है। ट्रंप ने एक्सियोस की रिपोर्ट आने के बाद ट्रुथ सोशल पर उसका कड़ा विरोध करते हुए खंडन किया है।