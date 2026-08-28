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ट्रंप ने खुद को लिंकन-वाशिंगनट से भी 'सबसे महान' राष्ट्रपति बताया, ये 5 असफल राष्ट्रपति
ट्रंप ने लिंकन-वाशिंगनट से भी खुद को 'सबसे महान' राष्ट्रपति बताया

ट्रंप ने खुद को लिंकन-वाशिंगनट से भी 'सबसे महान' राष्ट्रपति बताया, ये 5 असफल राष्ट्रपति

लेखन गजेंद्र
Aug 28, 2026
01:56 pm
क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन अपनी तारीफ करते रहते हैं। अब उन्होंने एक नई सूची जारी की है, जिसमें अमेरिका के सबसे महान और सबसे असफल राष्ट्रपतियों के नाम बताए गए हैं। ट्रंप ने सूची में खुद को 'सबसे महान' राष्ट्रपति बताते हुए सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने खुद को अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वॉशिंगटन से भी महान बताया है। उन्होंने सूची में 'सबसे महान', 'महान', 'लगभग महान', 'औसत', 'औसत से नीचे' और 'असफल' की श्रेणी बनाई है।

सूची

सूची में ट्रंप के बाद कौन है महान और लगभग महान राष्ट्रपति?

ट्रंप ने अपने बाद महान राष्ट्रपतियों की सूची में अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, थॉमस वुड्रो विल्सन, थॉमस जेफरसन और एंड्रयू जैक्सन को रखा है।

इसके बाद, लगभग महान की सूची में थियोडोर रूजवेल्ट, स्टीफन ग्रोवर क्लीवलैंड, जॉन एडम्स, जेम्स नॉक्स पोक को रखा है।

औसत राष्ट्रपतियों में 12 नाम शामिल हैं, जिसमें बिल क्लिंटन और जॉन एडम्स भी शामिल हैं।

औसत से नीचे 5 राष्ट्रपतियों में जॉन टाइलर और फ्रैंकलिन पियर्स शामिल हैं।

असफल

असफल राष्ट्रपतियों में 2 रिपब्लिकन राष्ट्रपति

ट्रंप ने जो सबसे खराब असफल 5 राष्ट्रपतियों की सूची बनाई है, उसमें 2 रिपब्लिकन और 3 डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति शामिल हैं।

इसमें जो बाइडन, बराक हुसैन ओबामा, यूलिसिस सिम्पसन ग्रांट, वारेन गमालिएल हार्डिंग और जेम्स अर्ल कार्टर जूनियर यानी जिमी कार्टर शामिल हैं।

बाइडन, ओबामा और जिमी कार्टर डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति थे, जबकि ग्रांट और हार्डिंग रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति थे।

बता दें कि अमेरिका के इतिहास में कुल 45 अलग-अलग व्यक्ति राष्ट्रपति हुए हैं।

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ट्विटर पोस्ट

ट्रंप का पोस्ट

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