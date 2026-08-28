ट्रंप ने लिंकन-वाशिंगनट से भी खुद को 'सबसे महान' राष्ट्रपति बताया

ट्रंप ने खुद को लिंकन-वाशिंगनट से भी 'सबसे महान' राष्ट्रपति बताया, ये 5 असफल राष्ट्रपति

लेखन गजेंद्र 01:56 pm Aug 28, 202601:56 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन अपनी तारीफ करते रहते हैं। अब उन्होंने एक नई सूची जारी की है, जिसमें अमेरिका के सबसे महान और सबसे असफल राष्ट्रपतियों के नाम बताए गए हैं। ट्रंप ने सूची में खुद को 'सबसे महान' राष्ट्रपति बताते हुए सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने खुद को अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वॉशिंगटन से भी महान बताया है। उन्होंने सूची में 'सबसे महान', 'महान', 'लगभग महान', 'औसत', 'औसत से नीचे' और 'असफल' की श्रेणी बनाई है।