अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मूज जलडमरूमध्य पर बड़ा दावा किया है

डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- होर्मूज जलडमरूमध्य को तत्काल खोलना चाहता है ईरान

लेखन भारत शर्मा 09:49 am Sep 27, 202609:49 am

क्या है खबर?

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संकट के बीच एक नया और आक्रामक दावा करते हुए कहा है कि ईरान अब हॉर्मुज जलडमरूमध्य को तुरंत दोबारा खोलने के लिए छटपटा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए मुसीबत खड़ी करने के चक्कर में ईरान ने खुद को ही जाल में फंसा लिया है और आर्थिक तंगी के कारण अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। बता दें कि फरवरी के अंत से यह जलमार्ग बंद है।