अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग में स्वागत किया गया

डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे चीन, ईरान युद्ध और टैरिफ समेत कई मुद्दों पर होगी बात

लेखन गजेंद्र 06:51 pm May 13, 202606:51 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार शाम को चीन के दौरे पर पहुंच गए। यहां वे 13 मई से 15 मई तक आधिकारिक प्रवास पर रहेंगे। बीजिंग में उनका स्वागत चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग ने किया। उनके साथ चीन में अमेरिकी राजदूत डेविड पर्ड्यू, अमेरिका में चीनी राजदूत शी फेंग, चीन के कार्यकारी उपविदेश मंत्री मा झाओक्सू सहित अन्य उपस्थित थे। उनके स्वागत के लिए 300 चीनी युवक-युवतियां नीली-सफेद वर्दी में चीनी-अमेरिकी झंडे लहराते हुए हवाई अड्डे पर मौजूद रहे।