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डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा- ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर 5 दिन तक नहीं करेंगे हमला
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन तक ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर हमला न करने का ऐलान किया है

डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा- ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर 5 दिन तक नहीं करेंगे हमला

लेखन गजेंद्र
Mar 23, 2026
04:58 pm
क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ऐलान किया कि अमेरिका और इजरायल अगले 5 दिन तक ईरान के ऊर्जा सुविधाओं पर कोई हमला नहीं करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए लिखा कि यह फैसला पिछले 2 दिनों में, अमेरिका और ईरान के बीच हुई अच्छी और सार्थक बातचीत के बाद लिया गया है। उन्होंने लिखा कि मध्य पूर्व में आपसी दुश्मनी को हमेशा खत्म करने के लिए गहरी, विस्तृत और रचनात्मक बातचीत हफ्तों तक जारी रहेगी।

बयान

ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'मुझे खुशी है कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका-ईरान के बीच हमारी आपसी दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म करने के संबंध में बहुत अच्छी-सार्थक बातचीत हुई। इन गहरी, विस्तृत और रचनात्मक बातचीत को देखते हुए मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया कि वे ईरान के ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा ढांचे पर 5 दिनों के लिए सभी हमले टाल दें। यह फैसला चल रही बैठकों और चर्चाओं की सफलता पर निर्भर करेगा।'

युद्ध

ट्रंप ने दी थी 48 घंटे में बड़े हमले की चेतावनी

राष्ट्रपति ट्रंप ने इससे पहले शनिवार को ईरान के बिजली संयंत्रों को "नष्ट" करने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर तेहरान ने इस समय से ठीक 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से नहीं खोलता है, तो अमेरिका उनके विभिन्न ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र से होगी! इस धमकी से युद्ध के बड़े मोड़ पर पहुंचने की आशंका बढ़ गई थी।

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संकट

क्या पीछे हटते दिख रहे हैं ट्रंप?

अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को संयुक्त रूप से ईरान पर हमले शुरू किए थे, जिसमें सर्वोच्च नेता अली खामेनेई समेत कई बड़े नेता और अधिकारी मारे गए हैं। युद्ध सोमवार को 24वें दिन में प्रवेश कर गया, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। उसने खाड़ी देशों के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाकर और होर्मुज जलडमरूमध्य बंद करके तेल-गैस संकट पैदा कर दिया है। NATO भी ट्रंप की मदद से पीछे हट गई, जिससे कमजोर दिख रहे हैं।

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