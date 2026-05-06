डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज से जहाजों को निकालने के लिए अपना 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' रोका

डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज से जहाजों को निकालने के लिए अपना 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' रोका, नाकाबंदी जारी

लेखन गजेंद्र 10:15 am May 06, 202610:15 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ईरान के साथ कूटनीति वार्ता में प्रगति को देखते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य में शुरू किया अपना 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' रोक दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि अंतिम समझौते में कुछ प्रगति को देखते हुए वह प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोक रहे हैं, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। उन्होंने लिखा कि इस पहल से यह देखा जाएगा कि क्या समझौता अंतिम रूप ले पाता है या नहीं।