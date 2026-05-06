डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज से जहाजों को निकालने के लिए अपना 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' रोका, नाकाबंदी जारी
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ईरान के साथ कूटनीति वार्ता में प्रगति को देखते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य में शुरू किया अपना 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' रोक दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि अंतिम समझौते में कुछ प्रगति को देखते हुए वह प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोक रहे हैं, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। उन्होंने लिखा कि इस पहल से यह देखा जाएगा कि क्या समझौता अंतिम रूप ले पाता है या नहीं।
बयान
कई पहलुओं को देखते हुए निर्णय
ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने का निर्णय पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध पर, ईरान के विरुद्ध चलाए गए अभियान में मिली जबरदस्त सैन्य सफलता और ईरान के प्रतिनिधियों के साथ एक पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में प्रगति को देखते हुए लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम इसलिए रोका गया है, ताकि देखा जा सके कि क्या समझौता अंतिम रूप ले पाता है और उसपर हस्ताक्षर हो पाते हैं या नहीं।
योजना
क्या है प्रोजेक्ट फ्रीडम?
ट्रंप ने 4 मई को प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था, ताकि क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे विदेशी वाणिज्यिक और अन्य जहाजों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। अभियान का उद्देश्य उन देशों के जहाजों की सहायता करना है जो सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल नहीं हैं और जलमार्ग गलियारे में फंसे हुए हैं। ट्रंप ने इन जहाजों और उनके चालक दल को 'तटस्थ-निर्दोष' बताया था। इस प्रयास को मानवीय सहायता बताया गया।