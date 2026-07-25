दिल्ली के वसंत कुंज में सैन्य अफसर के बेटे की नाले में गिरने से मौत

अमेरिका से दिल्ली छुट्टी पर आए सैन्य अफसर के बेटे की कार नाले में गिरी, मौत

लेखन गजेंद्र 10:43 am Jul 25, 202610:43 am

क्या है खबर?

दिल्ली में खुला नाला एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ। यहां वसंत कुंज इलाके में एक 20 वर्षीय छात्र की कार खुले नाले में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसा शुक्रवार सुबह वसंत कुंज दक्षिण थाना के नांगल देवत ट्रैफिक सिग्नल के पास हुआ। मृतक छात्र की पहचान यशवेंद्र के रूप में हुई है। वह अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। घटना के समय यशवेंद्र के साथ उसके 2 दोस्त भी कार में थे, जो सुरक्षित हैं।