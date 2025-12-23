डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया, भारत-पाकिस्तान युद्ध में गिरे 8 लड़ाकू विमान
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दोहराया कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध को रोकने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, "मैंने 8 युद्ध सुलझाए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सुलह की प्रक्रिया धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि स्थिति को काफी हद तक सुधार लिया है। हमने पाकिस्तान-भारत के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोक दिया।"
बयान
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी की सराहना- ट्रंप
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा कि मैंने 1 करोड़ लोगों की जान बचाई, शायद इससे भी अधिक।" ट्रंप ने कहा कि युद्ध में 8 विमान गिरे और युद्ध भयंकर रूप लेने लगा था। हालांकि, उन्होंने विमानों की पहचान नहीं बताई। उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा, "एकमात्र युद्ध जिसका अभी तक समाधान नहीं किया, वह रूस-यूक्रेन का युद्ध है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की नफरत करते हैं।
दावा
60 से अधिक बार दावा कर चुके हैं ट्रंप
राष्ट्रपति ट्रंप 60 से अधिक बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था, जिसका पाकिस्तान समर्थन करता है, लेकिन भारत ने हर बार खंडन किया है। भारत का कहना है कि 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से शुरू हुए युद्ध में भारी नुकसान के बाद पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के महानिदेशक (DGMO) ने भारतीय DGMO से संपर्क किया, जिसके बाद दोनों पक्ष 10 मई को युद्ध विराम पर सहमत हुए थे।