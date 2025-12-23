डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया, भारत-पाकिस्तान युद्ध में गिरे 8 लड़ाकू विमान

डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने का श्रेय लिया

लेखन गजेंद्र 10:25 am Dec 23, 202510:25 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दोहराया कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध को रोकने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, "मैंने 8 युद्ध सुलझाए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सुलह की प्रक्रिया धीरे-धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि स्थिति को काफी हद तक सुधार लिया है। हमने पाकिस्तान-भारत के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोक दिया।"