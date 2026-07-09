डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा धोखाधड़ी की जांच शुरू की, क्या भारतीयों पर पड़ेगा असर?

जांच

सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि पेशेवर भी निशाने पर

एंथोनी ने फॉक्स न्यूज से कहा कि यह वीजा धोखाधड़ी हिंसक अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, विदेशी श्रमिकों से जुड़े वीजा और मानव तस्करी के अधिकांश मामले कार्टेल और अंतरराष्ट्रीय गिरोहों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, "ये सिर्फ मजदूर नहीं हैं। ये वे लोग हैं जो चिकित्सा सुविधाओं और डॉक्टरों के कार्यालयों में काम करते हैं और लोगों को खतरे में डाल रहे हैं।" अभी तक धोखाधड़ी की जांच में कई दर्जन समन जारी होना शुरू हो चुके हैं।