अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक 10 प्रतिशत टैरिफ को रद्द किया, अमान्य बताया
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क स्थित अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय से टैरिफ के मामले में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 10 प्रतिशत वैश्विक शुल्क अवैध थे। कोर्ट ने यह फैसला 3 न्यायाधीशों के विभाजित मत के आधार पर न्यायाधीशों के एक मत ने 2-1 से सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने कानून के तहत कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शुल्क संबंधी शक्ति का उल्लंघन किया था।
आदेश
कोर्ट ने टैरिफ को अमान्य और कानून द्वारा अनधिकृत बताया
न्यायाधीशों के बहुमत ने जहां टैरिफ को "अमान्य" और "कानून द्वारा अनधिकृत" बताया, वहीं पैनल के तीसरे न्यायाधीश ने असहमति जताते हुए कहा कि यह कानून राष्ट्रपति को शुल्क निर्धारण पर व्यापक अधिकार देता है। कोर्ट ने यह फैसला छोटे व्यवसायी कंपनी वाशिंगटन राज्य, मसाला कंपनी बर्लैप एंड बैरल और खिलौना कंपनी बेसिक फन की याचिका पर सुनाया है। उन्होंने टैरिफ को चुनौती दी थी। फैसले के बाद इनसे टैरिफ वसूली रोक दी गई है।
मामला
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू किया था 10 प्रतिशत नया वैश्विक टैरिफ
ट्रंप प्रशासन ने इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हर देश पर पहले लगाए गए दोहरे अंकों के व्यापक टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद अस्थायी 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ को लागू किया था। प्रशासन ने नए टैरिफ को लागू करने के लिए 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 का सहारा लिया, जिसकी समय सीमा 24 जुलाई को समाप्त होने वाली थी। इस फैसले से ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति को एक और कानूनी झटका लगा है।