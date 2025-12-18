डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों को दिया क्रिसमस का तोहफा, सभी को मिलेंगे 1.6-1.6 लाख रुपये

लाभांश सेवा और बलिदान का प्रतीक है 'योद्धा लाभांश' राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, "टैरिफ के साथ-साथ आज रात पारित एक बड़े और शानदार विधेयक के चलते, मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि 14.50 लाख से अधिक सैन्य कर्मियों को क्रिसमस से पहले एक विशेष लाभांश मिलेगा, जिसे हम 'योद्धा लाभांश' कहते हैं।" उन्होंने कहा, "यह लाभांश 1776 में हमारे राष्ट्र की स्थापना, सैनिकों के सेवा-बलिदान के सम्मान में दिया जा रहा है, जो प्रत्येक सैनिक के लिए 1,776 डॉलर है।"

स्थापना जो बाइडन की आलोचना की अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, 30 नवंबर, 2025 तक सक्रिय सेवा में कार्यरत सभी सदस्य जो वेतन ग्रेड 0-6 और उससे नीचे के हैं और रिजर्व कंपोनेंट सदस्य एकमुश्त "योद्धा लाभांश" भुगतान के लिए पात्र हैं। भाषण में ट्रंप ने अपनी उपलब्धियां गिनाई और पूर्ववर्ती जो बाइडन और डेमोक्रेट्स पर कुप्रबंधन और देश को विनाश के कगार पर धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी इतिहास के किसी भी प्रशासन की तुलना में अधिक सकारात्मक बदलाव लाया है।

