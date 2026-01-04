LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / क्या निकोलस मादुरो के चुनौती देने पर किया अमेरिका ने हमला? सामने आया चौंकाने वाला वीडियो
क्या निकोलस मादुरो के चुनौती देने पर किया अमेरिका ने हमला? सामने आया चौंकाने वाला वीडियो
निकोलस मादुरो ने अमेरिका को दी थी उन्हें पकड़ने की चुनौती

क्या निकोलस मादुरो के चुनौती देने पर किया अमेरिका ने हमला? सामने आया चौंकाने वाला वीडियो

लेखन भारत शर्मा
Jan 04, 2026
04:22 pm
क्या है खबर?

अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला की राजधानी काराकस समेत 4 शहरों पर हमला करते हुए उसके कई सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। इसके साथ ही अमेरिकी सेना वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़कर अपने साथ भी ले गई। इस घटना से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। इस बीच सामने आया कि अमेरिका ने मादुरो के ललकारने पर ही यह कदम उठाया है। मादुरो की ललकार का एक वीडियो भी सामने आया है।

चुनौती

मादुरो ने दी थी चुनौती

व्हाइट हाउस द्वारा जारी वीडियो में दिखाया गया है कि मादुरो ने अमेरिका को कायर बताते हुए पकड़ने के लिए वेनेजुएला आने की चुनौती दी थी। यह क्लिप काफी पुरानी है, जिसमें मादुरो कह रहे हैं, "मुझे आकर पकड़ो! मैं यहां मिराफ्लोरेस (राष्ट्रपति महल) में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देर मत करो, कायरों।" व्हाइट हाउस के वीडियो में मादुरो की यह चुनौती और अमेरिकी अभियान की क्लिप्स हैं। जिसमें बताया है कि अब अमेरिका ने उन्हें पकड़ लिया है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें मादुरो की चुनौती का वीडियो

Advertisement

अभियान

अमेरिका ने कैसे चलाया 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट जस्टिस'

ट्रंप प्रशासन ने महीनों से ऑपरेशन की तैयारी की। CIA की टीम वेनेजुएला में घुसी और मादुरो की हरकतों पर नजर रखी। 2 जनवरी की रात को अमेरिकी सेना ने हमला किया, जिसमें 150 से ज्यादा विमान शामिल थे। विशेष बलों ने मादुरो के आवास पर धावा बोलकर उन्हें पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया। इसके बाद सेना उन्हें न्यूयॉर्क ले गई। उन्हें जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन पर कई तरह के आपराधिक आरोप लगाए गए हैं।

Advertisement