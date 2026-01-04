निकोलस मादुरो ने अमेरिका को दी थी उन्हें पकड़ने की चुनौती

क्या निकोलस मादुरो के चुनौती देने पर किया अमेरिका ने हमला? सामने आया चौंकाने वाला वीडियो

लेखन भारत शर्मा 04:22 pm Jan 04, 202604:22 pm

क्या है खबर?

अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला की राजधानी काराकस समेत 4 शहरों पर हमला करते हुए उसके कई सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। इसके साथ ही अमेरिकी सेना वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़कर अपने साथ भी ले गई। इस घटना से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। इस बीच सामने आया कि अमेरिका ने मादुरो के ललकारने पर ही यह कदम उठाया है। मादुरो की ललकार का एक वीडियो भी सामने आया है।