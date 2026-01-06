डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री की चेतावनी, कहा- खत्म हो जाएगा NATO

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए ताजा बयानों ने यूरोप और पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अब डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका की ओर से ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इस तरह का कोई कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए।

धमकी ट्रंप ने क्या दी है धमकी? राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते साल जनवरी में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद कई बार ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही थी। अब उन्होंने फिर से इस पर बयान देना शुरू कर दिया है। शनिवार को वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने कहा कि अब 20 दिनों में ग्रीनलैंड पर बात करेंगे। इससे अंदेशे को बढ़ गया है कि अमेरिका की ओर से ग्रीनलैंड में हस्तक्षेप होने वाला है।

चेतावनी डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने क्या दी चेतावनी? डेनमार्क की प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने अपने बयान में कहा, "ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का मतलब दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन NATO का खत्म होना होगा। अमेरिका किसी दूसरे NATO देश पर सैन्य हमला करता है तो सब कुछ रुक जाएगा। यह NATO और दूसरे विश्व युद्ध के बाद दी गई सुरक्षा खत्म कर देगा। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर बयानों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हम यह स्वीकार नहीं करेंगे, जहां हमें इस तरह धमकी दी जाए।"

आलोचना ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने भी की ट्रंप की टिप्पणियों की आलोचना ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक नीलसन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया टिप्पणियों की कड़े शब्दों में आलोचना की है। उन्होंने कहा, "अमेरिका के ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने की किसी भी कोशिश के विनाशकारी नतीजे होंगे। ग्रीनलैंड की तुलना वेनेजुएला से नहीं की जा सकती। हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं, जहां रातों-रात देश पर कब्जा कर लिया जाए। इसीलिए हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम सहयोग चाहते हैं।"

