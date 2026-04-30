अमेरिकी युद्ध मंत्री से पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति पर सवाल, मिला ये जवाब

सवाल सारा जैकब्स ने कहा- मेरे सवाल का नहीं मिला जवाब जैकब्स ने एक्स पर सुनवाई का एक वीडियो साझा कर लिखा, 'मैंने आज सेक्रेटरी हेगसेथ से एक सीधा-सादा, हां या ना वाला सवाल पूछा- क्या डोनाल्ड ट्रंप कमांडर इन चीफ बनने के लिए दिमागी तौर पर काफी स्थिर हैं? उन्होंने हां नहीं कहा। और यह बहुत कुछ कहता है।' इस दौरान हेगसेथ ने सवालों को टालते हुए कहा कि वह ट्रंप के खिलाफ हो रही अपमानजनक टिप्पणियों पर बात नहीं करेंगे।

सवाल जैकब्स ने क्या पूछा था सवाल? जैकब्स ने पूछा, "मुझे अपने राष्ट्रपति के बारे में यह सवाल पूछना भी दुखद लगता है, लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पूछ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति कमांडर-इन-चीफ के लिए मानसिक रूप से स्थिर हैं?" हेगसेथ ने जवाब दिया, "क्या आपने यही सवाल जो बाइडेन से 4 साल तक पूछा था?" जैकब्स ने कहा, "बाइडेन राष्ट्रपति नहीं हैं।" तब हेगसेथ बोले, "आपकी अपमानजनक टिप्पणी पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। ट्रंप पीढ़ियों में हमारे सबसे तेज-दूरदर्शी कमांडर-इन-चीफ हैं।"

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मीम यीशू मसीह के पोस्ट पर क्या बोले हेगसेथ? जैकब्स ने आगे ट्रंप की खुद को यीशू मसीह दिखाने वाली पोस्ट को दिखाते हुए पूछा, "मैं अपने मतदाताओं को इस पोस्ट के बारे में कैसे समझाऊं। मैं यहूदी हूं, इसलिए मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी समझ से यह कई ईसाइयों के लिए काफी आपत्तिजनक है। तो आप इस पोस्ट की व्याख्या कैसे करेंगे?" हेगसेथ बोले, "मैं यहां इस पोस्ट को समझाने नहीं आया हूं। हमारे पास एक कमांडर-इन-चीफ हैं, जो हमारे सैनिकों को सर्वोपरि रखते हैं।"

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