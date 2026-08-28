एंथ्रोपिक को ट्रंप सरकार के खिलाफ कोर्ट से बड़ी राहत

पेंटागन-एंथ्रोपिक विवाद में कंपनी की जीत, ट्रंप सरकार की कार्रवाई पर कोर्ट ने उठाए सवाल

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:35 am Aug 28, 202610:35 am

क्या है खबर?

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार और AI कंपनी एंथ्रोपिक के बीच चल रहा विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। AFP की रिपोर्ट के अनुसार, कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रक्षा विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। जज रीटा लिन ने अपने 59 पेज के फैसले में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेकर सरकार किसी कंपनी को सजा देने या बदला लेने के लिए मनमानी नहीं कर सकती।