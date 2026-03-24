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कोलंबिया सैन्य विमान हादसे में 66 सैनिकों की मौत, 125 लोग थे सवार
कोलंबिया सैन्य विमान हादसे में 66 सैनिकों की मौत

कोलंबिया सैन्य विमान हादसे में 66 सैनिकों की मौत, 125 लोग थे सवार

लेखन गजेंद्र
Mar 24, 2026
09:14 am
क्या है खबर?

कोलंबिया में सोमवार को उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुए सैन्य विमान हादसे में अब तक 66 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हादसे में कई लोग बुरी तरह घायल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैन्य परिवहन C-130 हरक्यूलिस विमान पुटुमायो प्रांत के पुएर्टो लेगुइज़ामो से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। घटना के समय विमान में 114 सैनिक और 11 चालक दल के सदस्य सवार थे।

हादसा

विमान में गोला-बारूद भी था

कोलंबिया के रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज़ ने कहा कि लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित हरक्यूलिस C-130 परिवहन विमान "प्यूर्टो लेगुइज़ामो से उड़ान भरते समय एक दुखद दुर्घटना का शिकार हुआ है। सांचेज़ ने बताया कि विमान के माध्यम से गोला-बारूद भी ले जाया जा रहा था, जिससे आग लगने के बाद भारी विस्फोट हुआ है। हादसे में मारे गए लोगों में 58 सैनिक, 6 वायुसेना कर्मी और 2 पुलिस अधिकारी मारे गए हैं।

हादसा

बचाव कार्य हुआ कठिन

कोलंबियाई मीडिया के मुताबिक, जिस स्थान पर विमान हादसा हुआ है, वह पहले से ही मादक पदार्थों के गिरोहों और सशस्त्र समूहों के खिलाफ गहन सैन्य अभियानों का क्षेत्र है, जिससे यहां बचाव कार्य चलाने में परेशानियां आई। घटनास्थल से मिली तस्वीरों में नागरिक मलबे के बीच से रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि घने जंगल के ऊपर धुआं और आग की लपटें उठ रही हैं। यहां से शवों और घायलों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

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घटना

फरवरी में भी हुआ था C-130 हरक्यूलिस हादसा

अमेरिका निर्मित C-130 हरक्यूलिस विमान का इस्तेमाल सैनिकों के परिवहन के लिए किया जाता है। बोलिविया में हादसे के बाद यह एक महीने के अंदर दूसरी हरक्यूलिस घटना है। इससे पहले, 27 फरवरी को, ला पाज़ के पास बोलिवियाई सैन्य मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 24 लोग मारे गए थे। दुर्गम इलाकों में उड़ान भरने के लिए प्रसिद्ध, इस विमान का उपयोग दुनिया भर की सशस्त्र सेनाओं द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है।

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हादसा

कैसे हुआ था हादसा?

हादसा उस वक्त हुआ जब कोलंबियाई वायुसेना का सैन्य परिवहन विमान दक्षिणी अमेजन क्षेत्र में पेरू की सीमा पर स्थित प्यूर्टो लेगुइजामो से उड़ान भर रहा था। तभी विमान अनियंत्रित होकर जंगल में गिर गया, जिसके बाद जंगल में आग की लपटें और धुएं का गुबार देखा गया। अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चला है। कोलंबियाई सरकार ने घटना की जांच के लिए टीम गठित की है। यह कोलंबियाई इतिहास की अब तक की घातक दुर्घटना है।

ट्विटर पोस्ट

हादसे के पहले के वीडियो में विमान दिखा अनियंत्रित

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