डोनाल्ड ट्रंप की आगामी एयर फोर्स वन यात्रा से CNN को किया गया प्रतिबंधित
क्या है खबर?
व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आगामी एयर फोर्स वन यात्रा के लिए CNN की जगह 'रियल अमेरिकाज वॉयस न्यूज' को शामिल किया है। यह फैसला मीडिया की पहुंच और अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन के प्रभावों पर चल रहे विवाद के बीच आया है। इस बदलाव की पुष्टि व्हाइट हाउस के दिशानिर्देशों द्वारा की गई है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप आज टेनेसी के नॉक्सविले के लिए उड़ान भरेंगे। इस निर्णय पर काफी विवाद हो रहा है।
कार्यक्रम
कॉलेज के फुटबॉल मैच में शामिल होंगे ट्रंप
ट्रंप के आज यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सस के बीच होने वाले एक कॉलेज फुटबॉल मैच में शामिल होने की उम्मीद है।
CNN को एयर फोर्स वन से बाहर करने का यह फैसला तब आया है, जब CNN, MS नाउ, और पॉलिटिको के पत्रकारों को प्रतिबंधों के खिलाफ कोर्ट ने व्हाइट हाउस में जाने की अनुमति मिली थी।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश तीमोथी केली ने इस प्रतिबंध पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी।
फैसला
फैसले में पूल जिम्मेदारियों का नहीं था जिक्र
कोर्ट का यह आदेश केवल व्हाइट हाउस परिसर के स्थायी प्रवेश पत्र तक ही सीमित था और इसमें सीधे तौर पर पूल जिम्मेदारियों या एयर फोर्स वन तक पहुंच का जिक्र नहीं किया गया था।
समाचार आउटलेट्स के वकील थिओडोर बूट्रोस जूनियर ने इससे पहले कहा था कि उनका मानना है कि कोर्ट का फैसला पूल पहुंच को भी कवर करता है।
व्हाइट हाउस ने अभी तक कोर्ट के आदेश की व्याख्या पर टिप्पणी नहीं की है।
राहत
अमेरिकी नेटवर्क वीडियो पूल फिर से चालू
ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस परिसर से CNN, MS नाउ, और पॉलिटिको पर प्रतिबंध लगाने के बाद अन्य चार पूल प्रदाताओं ने एकजुटता दिखाते हुए इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था।
हालांकि, शुक्रवार को कुछ समय के लिए व्हाइट हाउस के लिए अमेरिकी नेटवर्क वीडियो पूल फिर से काम करने लगा था।
यह 5 प्रमुख अमेरिकी प्रसारण आउटलेट्स का एक समूह है जो बारी-बारी से वीडियो सामग्री की शूटिंग और उसे आपस में साझा करते हैं।
पृष्ठभूमि
मीडिया पर पहले भी कार्रवाई कर चुके हैं ट्रंप
अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ट्रंप उन मीडिया आउटलेट्स को निशाना बनाने में अधिक आक्रामक रहे हैं जो उनके बारे में प्रतिकूल खबरें दिखाते हैं।
उन्होंने उनमें से कई के खिलाफ प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई की है। पिछले साल, उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर 'गल्फ ऑफ अमेरिका' करने के उनके कार्यकारी आदेश का पालन न करने के कारण AP के संवाददाताओं को व्हाइट हाउस के कार्यक्रमों से प्रतिबंधित कर दिया था।