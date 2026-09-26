डोनाल्ड ट्रंप की आगामी एयर फोर्स वन यात्रा से CNN को किया गया प्रतिबंधित

डोनाल्ड ट्रंप की आगामी एयर फोर्स वन यात्रा से CNN को किया गया प्रतिबंधित

लेखन भारत शर्मा 01:17 pm Sep 26, 202601:17 pm

क्या है खबर?

व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आगामी एयर फोर्स वन यात्रा के लिए CNN की जगह 'रियल अमेरिकाज वॉयस न्यूज' को शामिल किया है। यह फैसला मीडिया की पहुंच और अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन के प्रभावों पर चल रहे विवाद के बीच आया है। इस बदलाव की पुष्टि व्हाइट हाउस के दिशानिर्देशों द्वारा की गई है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप आज टेनेसी के नॉक्सविले के लिए उड़ान भरेंगे। इस निर्णय पर काफी विवाद हो रहा है।