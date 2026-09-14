CIA की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान ने लादेन को दी थी सुरक्षा के संबंध में कड़ी चेतावनी

CIA दस्तावेजों का खुलासा: तालिबान ने लादेन को दी थी सुरक्षा कड़ी करने की चेतावनी

लेखन भारत शर्मा 03:47 pm Sep 14, 202603:47 pm

क्या है खबर?

अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA द्वारा सार्वजनिक किए गए बेहद संवेदनशील और गोपनीय दस्तावेजों में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इन फाइलों के अनुसार, साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 के अपहरण के बाद अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को अपनी सुरक्षा बेहद कड़ी करने की गुप्त चेतावनी दी थी। यह जानकारी तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के लिए तैयार की जाने वाली खुफिया दैनिक सूचना रिपोर्ट में दर्ज थी।