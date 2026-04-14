चीनी टैंकर ने होर्मुज जलडमरूमध्य पार किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद चीनी टैंकर ने पार किया होर्मुज जलडमरूमध्य

लेखन गजेंद्र 03:09 pm Apr 14, 202603:09 pm

क्या है खबर?

ईरान पर अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी के बावजूद मंगलवार को एक प्रतिबंधित चीनी टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य को पार कर गया है। शिपिंग डेटा से पता चला कि चीनी स्वामित्व वाला और चीनी चालक दल द्वारा संचालित टैंकर रिच स्टारी मंगलवार को इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरा है। 'फुल स्टार' के नाम से जाना जाने वाला यह जहाज, तेहरान को ऊर्जा प्रतिबंधों से बचने में मदद करने के आरोप में 2023 में अमेरिका द्वारा काली सूची में डाला गया था।