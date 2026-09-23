चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के लिए रवाना, ट्रंप करेंगे स्वागत (फाइल तस्वीर)

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के लिए रवाना, ट्रंप करेंगे स्वागत

लेखन गजेंद्र 05:42 pm Sep 23, 202605:42 pm

क्या है खबर?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुधवार को अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए अमेरिका रवाना हो गए, जहां उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात निर्धारित है। सरकारी प्रसारक CCTV के अनुसार, शी विशेष विमान से बीजिंग से वाशिंगटन गए हैं। चीनी नेता के साथ उनकी पत्नी पेंग लियुआन, खास सलाहकार काई क्यूई और विदेश मंत्री वांग यी समेत अन्य लोग हैं। यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है, जब दोनों देश व्यापार तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं।