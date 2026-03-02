ईरान में एक चीनी नागरिक की मौत, बीजिंग ने युद्ध रोकने की अपील की

ईरान में एक चीनी नागरिक की हमले में मौत

लेखन गजेंद्र 02:34 pm Mar 02, 202602:34 pm

क्या है खबर?

ईरान में इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले में एक चीनी नागरिक की मौत हो गई है। यह पुष्टि बीजिंग स्थित विदेश मंत्रालय ने सोमवार को की है। मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, "तेहरान में सैन्य संघर्ष के दौरान एक चीनी नागरिक की जान गई है, हम दिवंगत नागरिक के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति जताते हैं।" सोमवार को ईरान के पश्चिमी शहर सनंदज में हमलों में 3 जान गई है।