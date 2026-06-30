चीन के कारोबारी गुओ वेंगुई को 30 साल की सजा

चीन के अरबपति कारोबारी गुओ वेंगुई को अमेरिका में 30 साल की सजा, क्या है आरोप?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:47 pm Jun 30, 202605:47 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में चीन के कारोबारी गुओ वेंगुई को बड़े वित्तीय घोटाले के मामले में 30 साल जेल की सजा सुनाई गई है। न्यूयॉर्क की अदालत ने उन्हें करीब 1 अरब डॉलर (लगभग 95 अरब रुपये) की धोखाधड़ी करने का दोषी माना। गुओ कभी चीन के सबसे अमीर कारोबारियों में गिने जाते थे और वर्ष 2017 में चीन छोड़कर अमेरिका चले गए थे। वहां उन्होंने खुद को चीन की कम्युनिस्ट सरकार का आलोचक बताते हुए बड़ी ऑनलाइन पहचान बनाई थी।