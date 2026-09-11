प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से पहले चीन ने अहम बयान दिया है

प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से पहले बोला चीन- भारत को है पूरा समर्थन

लेखन भारत शर्मा 03:19 pm Sep 11, 202603:19 pm

क्या है खबर?

भारत की मेजबानी में आयोजित हो रहे 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत से पहले चीन ने भारत की मेजबानी के प्रति अपना पुरजोर समर्थन व्यक्त किया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहॉन्ग ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कहा कि चीन BRICS देशों के बीच आपसी सहयोग को सर्वोच्च महत्व देता है और वह इस वर्ष भारत द्वारा एक सफल शिखर सम्मेलन की मेजबानी का पूरी तरह समर्थन करता है।