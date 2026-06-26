चीन में बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत से छोटा विमान टकराया, मलबा नीचे गिरा

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

फ्लाइटरडार24 के मुताबिक, हादसे का कारण विमान का भटकना है। उसने बताया कि अपुष्ट उड़ान डेटा से ऐसा प्रतीत होता है कि विमान का उड़ान पथ बुरी तरह से विचलित हो गया था। CNN के मुताबिक, 1 मई से, व्यापक नए नियमों के तहत चीनी राजधानी को प्रभावी रूप से ड्रोन-मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। शहर के विशाल अधिकार क्षेत्र में निवासियों को सरकारी अनुमति के बिना ड्रोन खरीदने, किराए पर लेने या उड़ाने की अनुमति नहीं है।