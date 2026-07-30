चीन ने माउंट एवरेस्ट पर बनाया ड्रोन रिसर्च सेंटर

चीन ने माउंट एवरेस्ट के पास तिब्बत में बनाया ड्रोन रिसर्च सेंटर, क्यों चुना यह जगह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:46 pm Jul 30, 202605:46 pm

क्या है खबर?

चीन ड्रोन रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। PTI की रिपोर्ट के अनुसार, इसी दिशा में उसने तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पास नया ड्रोन रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया है। इस सेंटर का मकसद ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ने वाले ड्रोन की क्षमता बढ़ाना है। यहां नई तकनीक पर रिसर्च होगी और अलग-अलग परिस्थितियों में ड्रोन का परीक्षण किया जाएगा, ताकि उन्हें भविष्य की जरूरतों के अनुसार बेहतर बनाया जा सके।