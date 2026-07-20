जापान को बड़ा झटका

जापान को बड़ा झटका, चीन ने जरूरी रेयर अर्थ खनिजों का निर्यात रोका

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:49 pm Jul 20, 202605:49 pm

क्या है खबर?

चीन ने जून में भी जापान को कई जरूरी रेयर अर्थ खनिजों का निर्यात नहीं किया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गैलियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यिट्रियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की कोई खेप जापान नहीं भेजी गई। इससे दोनों देशों के बीच जारी कूटनीतिक तनाव का असर साफ दिखाई दे रहा है। इस कदम से जापान की उद्योगों के लिए जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति को लेकर चिंता और बढ़ गई है, जिससे कई कंपनियां वैकल्पिक स्रोत तलाशने में जुट गई हैं।