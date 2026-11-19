कनाडा में 25 साल के भारतीय युवक तुषार शर्मा का शव जली कार में मिला

कनाडा में 25 साल के भारतीय का शव जली कार में मिला, लक्षित हत्या का शक

लेखन गजेंद्र 08:04 pm Nov 19, 202608:04 pm

क्या है खबर?

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक 25 वर्षीय भारतीय युवक का शव एक जली हुई कार के अंदर मिला है। यह कार पिछले महीने 29 अक्टूबर को लैंगली इलाके में मिली है। कार के अंदर से मिला शव सरे के रहने वाले तुषार शर्मा का है। शव बुरी तरह जला हुआ था। जांच के बाद उसकी पहचान भारतीय युवक के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसे लक्षित हत्या बताया जा रहा है।