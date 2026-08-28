ट्रंप के 'लेक ओंटारियो' का नाम बदलकर 'लेक अमेरिका' करने पर कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी का पलटवार

ट्रंप ने 'लेक ओंटारियो' का नाम बदलकर 'लेक अमेरिका' किया, कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी का पलटवार

लेखन गजेंद्र 12:51 pm Aug 28, 202612:51 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को 'लेक ओंटारियो' का नाम बदलकर उसे 'लेक अमेरिका' कर दिया, जिससे कनाडा और अमेरिका के बीच विवाद बढ़ गया है। उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से एक लेक ओंटारियो को लेकर ट्रंप ने कार्यकारी आदेश जारी किया है, जो झील के संबंध में अमेरिकी संघीय उपयोग पर लागू होता है। अब ट्रंप के इस फैसले को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का जवाब आया है और विरोध किया है।