कंबोडिया ने थाईलैंड पर शांति वार्ता के बीच हमले का आरोप लगाया, कहा- 40 बम गिराए
क्या है खबर?
कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव के बाद शांति वार्ता शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी हमले जारी है। यह आरोप कंबोडिया ने थाईलैंड पर लगाया है। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि थाईलैंड की सेना ने शुक्रवार सुबह बंतेय मींचे प्रांत में विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों पर भारी बमबारी की है। बता दें कि दोनों देशों के अधिकारी पिछले 3 दिनों से सीमा चौकी पर बातचीत कर रहे हैं। शनिवार को दोनों देशों के रक्षा मंत्री मुलाकात करेंगे।
हमला
40 बम गिराने का आरोप
द गार्डियन के मुताबिक, सुबह 6:08 बजे से 7:15 बजे तक, थाई सेना ने चोक चेय गांव के इलाके में F-16 लड़ाकू विमानों को तैनात किया और लगभग 40 बम गिराए हैं। वहीं, थाई मीडिया ने शुक्रवार को कहा कि कंबोडियाई सेना ने सा काओ प्रांत में सीमा के पास रातभर भारी हमले किए, जहां गोलाबारी से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में दोनों देश आत्मरक्षा में कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं।
युद्ध
अब तक 40 की जा चुकी है जान
दोनों पड़ोसी देशों के बीच काफी पुराने सीमा विवाद को लेकर इस महीने फिर से तनाव भड़क उठक गया था, जिसने युद्ध विराम को तोड़ दिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक दोनों देशों में 40 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि 10 लाख लोग विस्थापित भी हो गए हैं। दोनों देशों के बीच अमेरिका, चीन और मलेशिया ने जुलाई में 5 दिनों तक चले घातक संघर्षों को समाप्त करने के लिए एक युद्ध विराम कराया था।