कंबोडिया और थाईलैंड में शांति वार्ता के बीच हमले शुरू

कंबोडिया ने थाईलैंड पर शांति वार्ता के बीच हमले का आरोप लगाया, कहा- 40 बम गिराए

लेखन गजेंद्र 03:05 pm Dec 26, 202503:05 pm

क्या है खबर?

कंबोडिया और थाईलैंड के बीच तनाव के बाद शांति वार्ता शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी हमले जारी है। यह आरोप कंबोडिया ने थाईलैंड पर लगाया है। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि थाईलैंड की सेना ने शुक्रवार सुबह बंतेय मींचे प्रांत में विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों पर भारी बमबारी की है। बता दें कि दोनों देशों के अधिकारी पिछले 3 दिनों से सीमा चौकी पर बातचीत कर रहे हैं। शनिवार को दोनों देशों के रक्षा मंत्री मुलाकात करेंगे।