स्विट्जरलैंड के स्विस आल्प्स में अनियंत्रित होकर पलटी बस, 5 पर्यटकों की मौत

BBC की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि बस अनियंत्रित होकर एक सुरक्षा बैरियर से टकराई और सड़क से नीचे उतरकर घास के मैदान पर पलट गई।

हादसे के वक्त बस में 45 लोग सवार थे। इनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनकी पहचान अभी उजागर नहीं की गई है। शेष 40 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है।

सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।