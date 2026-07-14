ब्रिटेन सरकार ने IRGC समेत 2 ईरानी समूह को आतंकवादी घोषित किया, प्रतिबंध लगाया

द गार्डियन के मुताबिक, ब्रिटेन की सरकार ने बताया कि कई धमकियों के बाद, जिनमें ईरान इंटरनेशनल टेलीविजन के 2 पत्रकारों की हत्या की साजिश और ब्रिटिश ठिकानों पर साइबर हमले शामिल हैं, वह IRGC पर प्रतिबंध लगा रही है।

वहीं, IMCR पर ब्रिटेन में यहूदी ठिकानों पर हमलों की एक श्रृंखला का आरोप लगाया गया है।

सरकार रूसी सैन्य खुफिया की एक अंतरराष्ट्रीय शाखा, रूसी फेडरेशन वॉलंटियर कोर (GRU) पर भी प्रतिबंध लगाने की भी तैयारी कर रही है।