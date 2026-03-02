स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में चाकू से लोगों पर हमला

स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में लोगों पर चाकू से हमला, स्कूल में घुसना चाह रहा था हमलावर

लेखन गजेंद्र 05:51 pm Mar 02, 202605:51 pm

क्या है खबर?

स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में सोमवार को एक व्यक्ति ने 2 बड़े चाकू लेकर लोगों पर हमला बोल दिया। घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कॉटिश पुलिस बल के मुख्य निरीक्षक स्कॉट कैनेडी ने कहा कि वारदात को सुबह काल्डर गार्डन्स में एक आवासीय इलाके में अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने इसे आतंकवादी घटना मानने से इनकार किया है।