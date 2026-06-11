ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ रक्षा मंत्री जॉन हिली

ब्रिटेन के रक्षा मंंत्री जॉन हीली ने रक्षा खर्च विवाद में स्टार्मर सरकार से इस्तीफा दिया

लेखन गजेंद्र 06:34 pm Jun 11, 202606:34 pm

क्या है खबर?

ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने रक्षा खर्च से जुड़े विवाद को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की सरकार से इस्तीफा दे दिया है। हीली ने स्टार्मर को लिखे पत्र में बढ़ते खतरे के समय देश की रक्षा के लिए आवश्यक सरकारी संसाधन और बजट उपलब्ध कराने में विफलता का आरोप लगाया है। हीली का इस्तीफा कैबिनेट में लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद आया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय को जरूरी बजट नहीं मिल रहा है।