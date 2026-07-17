ब्रिटेन में एंडी बर्नहम लेबर पार्टी के नए नेता बने, अब प्रधानमंत्री की कुर्सी दूर नहीं

ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर बर्नहम का जन्म 7 जनवरी, 1970 को लिवरपूल में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश टेलीकॉम में इंजीनियर और मां रिसेप्शनिस्ट थीं।

उन्होंने प्रतिष्ठित कैंब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी की पढ़ाई की। वे पत्रकार रहे हैं।

बर्नहम 15 साल की उम्र में लेबर पार्टी से जुड़े थे। वे 20 साल की उम्र में सांसद टिसा जोवेल के रिसर्चर थे।

उन्होंने 2001 में ग्रेटर मैनचेस्टर से पहला संसदीय चुनाव जीता और हाल में मेकरफील्ड उपचुनाव जीतकर संसद पहुंचे।