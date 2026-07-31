ब्राजील के भविष्यवक्ता ने 2026 को लेकर दी नई चेतावनी, आर्कटिक पर बढ़ सकती है जंग
क्या है खबर?
ब्राजील के जाने-माने भविष्यवक्ता एथोस सालोमे एक बार फिर अपनी नई भविष्यवाणी को लेकर चर्चा में हैं। कई लोग उन्हें "लिविंग नास्त्रेदमस" के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने वर्ष 2026 को लेकर दो बड़े दावे किए हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में दुनिया के कुछ हिस्सों में हालात बदल सकते हैं। उनकी इन भविष्यवाणियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हो रही है और लोग इनके दावों पर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं।
#1
आर्कटिक में बढ़ सकता है रूस और नाटो का तनाव
एथोस सालोमे का दावा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ तेजी से पिघलेगी।
इससे नए समुद्री रास्ते और ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच आसान हो सकती है। उनके मुताबिक, इसी वजह से रूस और नाटो देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है।
उन्होंने यह भी दावा किया कि आर्कटिक में सैन्य गतिविधियां बढ़ सकती हैं और इससे क्षेत्र में टकराव की स्थिति बन सकती है, जिसका असर कई देशों पर पड़ सकता है।
#2
अफ्रीका को लेकर भी जताई चिंता
सालोमे ने अफ्रीका के साहेल क्षेत्र को लेकर भी चेतावनी दी है।
उनका कहना है कि नाइजर के उत्तरी हिस्से में सक्रिय चरमपंथी समूह भविष्य में बड़े संघर्ष की वजह बन सकते हैं। उनके अनुसार, पश्चिमी देशों की सेनाओं के हटने के बाद इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें तेज हो सकती हैं।
उन्होंने कहा कि इन हालात से कई देशों के बीच अप्रत्यक्ष टकराव की संभावना भी पैदा हो सकती है और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है।
#3
पहले भी कई भविष्यवाणियों को लेकर चर्चा में रहे सालोमे
सालोमे का दावा है कि उनकी कुछ पुरानी भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं।
उन्होंने ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पहले भी अनुमान जताया था। इसके अलावा, उन्होंने फुटबॉल विश्व कप के विजेता को लेकर भी सही भविष्यवाणी करने का दावा किया है।
हालांकि, सालोमे खुद मानते हैं कि भविष्यवाणियां केवल संभावनाएं होती हैं और उनके पूरी तरह सही होने की कोई निश्चित गारंटी नहीं होती।