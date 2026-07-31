ब्राजील के भविष्यवक्ता ने 2026 को लेकर दी नई चेतावनी

ब्राजील के भविष्यवक्ता ने 2026 को लेकर दी नई चेतावनी, आर्कटिक पर बढ़ सकती है जंग

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:01 pm Jul 31, 202607:01 pm

क्या है खबर?

ब्राजील के जाने-माने भविष्यवक्ता एथोस सालोमे एक बार फिर अपनी नई भविष्यवाणी को लेकर चर्चा में हैं। कई लोग उन्हें "लिविंग नास्त्रेदमस" के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने वर्ष 2026 को लेकर दो बड़े दावे किए हैं। उनका कहना है कि आने वाले समय में दुनिया के कुछ हिस्सों में हालात बदल सकते हैं। उनकी इन भविष्यवाणियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हो रही है और लोग इनके दावों पर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं।