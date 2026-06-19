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क्या मॉस्को में यूक्रेनी हमलों के बाद काली बारिश हुई? जानिए सच्चाई
रूस की राजधानी मॉस्को में यूक्रेन के घातक हमले के बाद काले बादल छा गए

क्या मॉस्को में यूक्रेनी हमलों के बाद काली बारिश हुई? जानिए सच्चाई

लेखन गजेंद्र
Jun 19, 2026
12:58 pm
क्या है खबर?

रूस की राजधानी मॉस्को में एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर यूक्रेनी हमलों के बाद अजीब सा नजारा दिखा। मॉस्को के कुछ हिस्सों में तेल से सने काले बादलों से ढक गए और आवासीय क्षेत्रों पर काले तेल की बूंदें गिरने लगीं। दावा किया जा रहा है कि बारिश से इलाकों की सड़कें और लोगों के कपड़े तक काले हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी पुष्टि की है, जबकि क्रेमलिन बात को नकार रहा है। क्या है सच्चाई? आइए जानते हैं।

घटना

स्थानीय लोगों ने क्या बताया?

BBC के मुताबिक, मॉस्को क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व में रहने वाले लोगों ने बताया कि हल्की बूंदा-बांदी के कारण उनके कपड़ों पर काले धब्बे पड़ गए हैं। आसमान से कालिख और तेल जैसी चीजें गिर रही थीं। इससे गाड़ियां, सड़कें और कपड़े काले हो गए और अजीब सा धुआं-धुआं छा गया। सत्यापित वीडियो में, एक कार पार्किंग के डामर पर एक मोटी, काली, तैलीय परत चढ़ी हुई देखी जा सकती है, जबकि खड़ी गाड़ियों के नीचे की जमीन साफ ​​​​है।

घटना

मॉस्को के अधिकारियों ने घटना से इनकार किया

BBC ने बताया कि मॉस्को के अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया कि किसी प्रकार की तेल की बारिश या काली बारिश हो रही थी। हालांकि, इस बीच मॉस्को शहर के आधिकारिक टेलीग्राम चैनल ने प्रभावित जिले के निवासियों को अपनी खिड़कियां बंद रखने की चेतावनी दी थी। उन्होंने शहर में बच्चों वाले परिवारों, बुजुर्गों और अस्थमा के रोगियों को तुरंत इलाका छोड़ देने की सलाह दी और मॉस्क लगाने को कहा।

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जांच

क्या संभव है काली बारिश?

मॉस्को में यह स्थिति तब पैदा हुई, जब यूक्रेन ने अब तक का सबसे घातक हमला किया। उसने 24 घंटे के अंदर मॉस्को में 1,000 से अधिक ड्रोन और मॉस्को में कपोटन्या तेल रिफाइनरी में 200 ड्रोन दागे। इससे रिफाइनरी में जबरदस्त धमाका हुआ और आग लग गई। पूरे मॉस्को में घना काला धुआं दिखा। धुएं से तैलीय परत मॉस्कों में कपड़ों, कारों, सड़कों पर बिछ गई। इस बीच हल्की बूंदा-बांदी हुई, जिससे लोगों को काली बारिश जैसा आभास हुआ।

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ट्विटर पोस्ट

मॉस्को में काली परत

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