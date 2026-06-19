रूस की राजधानी मॉस्को में यूक्रेन के घातक हमले के बाद काले बादल छा गए

क्या मॉस्को में यूक्रेनी हमलों के बाद काली बारिश हुई? जानिए सच्चाई

लेखन गजेंद्र 12:58 pm Jun 19, 202612:58 pm

क्या है खबर?

रूस की राजधानी मॉस्को में एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर यूक्रेनी हमलों के बाद अजीब सा नजारा दिखा। मॉस्को के कुछ हिस्सों में तेल से सने काले बादलों से ढक गए और आवासीय क्षेत्रों पर काले तेल की बूंदें गिरने लगीं। दावा किया जा रहा है कि बारिश से इलाकों की सड़कें और लोगों के कपड़े तक काले हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी पुष्टि की है, जबकि क्रेमलिन बात को नकार रहा है। क्या है सच्चाई? आइए जानते हैं।