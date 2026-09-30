नेतन्याहू ने इजरायली चुनाव से पहले दुश्मनों के हमलों की चेतावनी दी, कहा- पंगा मत लो

नेतन्याहू ने आगे कहा, "मैं हमारे दुश्मनों को एक संदेश भेज रहा हूं, हमसे पंगा मत लो। हमारी लंबी पहुंच तुम तक कहीं भी, कभी भी हो सकती है।"

हालांकि नेतन्याहू ने कथित धमकियों की पहचान नहीं बताई और यह भी नहीं बताया कि हमला करने वालों में कौन से समूह या देश शामिल हो सकते हैं।

नेतन्याहू की चेतावनी के बाद विपक्षी नेता यायर लैपिड ने आपातकालीन सुरक्षा संबंधी जानकारी मांगी और पूछा कि क्या धमकियां विश्वसनीय हैं।