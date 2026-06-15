ईरान युद्ध विराम के बाद ट्रंप से मिल सकते हैं नेतन्याहू, लेबनान पर चाहते हैं बातचीत

मुलाकात

फरवरी से नहीं मिले हैं ट्रंप और नेतन्याहू

फ्रांस में G-7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून के बीच होगा, जिसमें ट्रंप शामिल होंगे। ट्रंप बुधवार को सम्मेलन समाप्त होने के बाद वाशिंगटन लौट आएंगे। सम्मेलन में युद्ध पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। बता दें कि राष्ट्रपति का पदभार दोबारा संभालने के पहले वर्ष में नेतन्याहू और ट्रंप लगभग हर 2 महीने में मिलते थे, लेकिन फरवरी में ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से वे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले हैं।