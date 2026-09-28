बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति से मुलाकात की, सामने आया कारण

दरअसल, इजरायली अखबार हारेत्ज़ ने एक रिपोर्ट में बताया कि शेख मोहम्मद ने 7 अक्टूबर, 2023 से डेढ़ सप्ताह पहले नेतन्याहू को चेतावनी दी थी कि हमास इजरायल पर बड़ा हमला कर सकता है।

हारेत्ज़ के मुताबिक, यह चेतावनी इजरायली खुफिया एजेंसियों या सेना को नहीं दी गई। इसके बाद इजरायल पर हमला हुआ।

नेतन्याहू ने इस रिपोर्ट का खंडन किया है और अखबार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। UAE ने रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की।