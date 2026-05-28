बेंजामिन नेतन्याहू ने IDF को दिया गाजा के 70 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण करने का आदेश
क्या है खबर?
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को इजरायली सुरक्षा बल (IDF) को गाजा पट्टी के 70 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा करने का निर्देश दिया है, जो अक्टूबर में लागू हुए नाजुक युद्धविराम के बावजूद एक बड़े तनाव का संकेत है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक इजरायली बस्ती में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ चल रहे अभियानों के हिस्से के रूप में इजरायल, गाजा के अंदर अपने क्षेत्रीय नियंत्रण को लगातार बढ़ा रहा है।
बयान
नेतन्याहू ने क्या दिया बयान?
इजरायल के चैनल 12 द्वारा प्रसारित वीडियो फुटेज के अनुसार नेतन्याहू ने कहा, "हम फिलहाल हमास पर दबाव बना रहे हैं। अब हम गाजा पट्टी के 60 प्रतिशत क्षेत्र पर नियंत्रण रखते हैं। आप जानते हैं, हम 50 प्रतिशत पर थे, फिर 60 प्रतिशत पर पहुंच गए। मेरा निर्देश है कि हम 70 प्रतिशत तक पहुंचें। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं।" इस दौरान श्रोताओं ने पूरे गाजा पर कब्जा करने की मांग करते हुए जमकर नारे भी लगाए।
पृष्ठभूमि
नेतन्याहू ने पहले दिया था 60 प्रतिशत हिस्से पर कब्जे का बयान
नेतन्याहू की यह टिप्पणी उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करने के कुछ दिनों बाद आई है कि इजरायली सेना पहले से ही गाजा के लगभग 60 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण कर चुकी है, जो चल रहे युद्धविराम समझौतों के बावजूद एन्क्लेव में इजरायल की सैन्य उपस्थिति के पैमाने को उजागर करता है। बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली सेना ने गाजा में व्यापक जमीनी और हवाई अभियान चलाए हैं।