बेंजामिन नेतन्याहू ने IDF को दिया गाजा पर कब्जा बढ़ाने का आदेश

बेंजामिन नेतन्याहू ने IDF को दिया गाजा के 70 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण करने का आदेश

लेखन भारत शर्मा 10:41 pm May 28, 202610:41 pm

क्या है खबर?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को इजरायली सुरक्षा बल (IDF) को गाजा पट्टी के 70 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा करने का निर्देश दिया है, जो अक्टूबर में लागू हुए नाजुक युद्धविराम के बावजूद एक बड़े तनाव का संकेत है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक इजरायली बस्ती में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ चल रहे अभियानों के हिस्से के रूप में इजरायल, गाजा के अंदर अपने क्षेत्रीय नियंत्रण को लगातार बढ़ा रहा है।