नेतन्याहू ने अमेरिका-ईरान समझौते की नहीं की आलोचना, कहा- मुझे विवरण की जानकारी नहीं

भूमिका

क्या इजरायल को मजबूर किया गया?

नेतन्याहू ने इस धारणा का खंडन किया कि इजरायल ने रणनीतिक निर्णय लेने में अपनी स्वायत्तता खो दी है, क्योंकि उसे लड़ाई रोकने को मजबूर किया गया और शांति वार्ता से बाहर रखा गया। उन्होंने कहा, "अमेरिका में लोग कहते हैं कि ट्रंप मेरी हर बात मानते हैं, और इजरायल में लोग कहते हैं कि मैं उनकी हर बात मानता हूं। दोनों बातें सच नहीं हैं। हमारा रिश्ता साझेदारों जैसा है। कई बार हम सहमत और कभी-कभी असहमत होते हैं।"