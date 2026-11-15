शेख हसीना की वापसी पर बांग्लादेश के कानून मंत्री ने अहम बयान दिया है

शेख हसीना की वापसी पर बांग्लादेश के मंत्री का बड़ा बयान, कहा- पूरी की कानूनी प्रक्रिया

लेखन भारत शर्मा 07:16 pm Nov 15, 202607:16 pm

क्या है खबर?

अगस्त 2024 में हुए जन विद्रोह के बाद से भारत में निर्वासन का जीवन बिता रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर कूटनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हसीना ने कई बार यह दोहराया है कि मौत की सजा का सामना करने के बावजूद वे इस साल दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का इरादा रखती हैं। इस पर बांग्लादेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि हसीना को केवल कानूनी माध्यमों से ही देश वापस लाया जाएगा।