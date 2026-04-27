बांग्लादेश में मौसम का कहर, आंधी-तूफान के बीच बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत

गाइबांधा जिला में सबसे अधिक 5 लोगों की मौत हुई है। यहां एक व्यक्ति अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी उनके ऊपर बिजली गिरी। एक किसान बैल गाड़ी पर मक्का ले जा रहा था और रास्ते में बिजली गिरने से उसकी चपेट में आ गया। एक चाय बगान कर्मचारी और 2 किसान भी खुले में होने के कारण आसमानी बिजली की चपेट में आ गए। कुछ अन्य लोग घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं।

आफत

हर साल सैकड़ों लोगों की जाती है जान

बांग्लादेश में हर साल बिजली गिरने से कई लोगों की मौत होती है। यह आंकड़ा सैकड़ों में है। रॉयटर्स के मुताबिक, बांग्लादेश में वर्ष 2016 में बिजली गिरने को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया था, क्योंकि अकेले मई महीने में ही 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें एक ही दिन में 82 लोग शामिल थे। विशेषज्ञों के मुताबिक, मानसून से पहले के महीनों (अप्रैल-जून) के बीच बिजली गिरने से मौतें आम बात हो गई हैं।