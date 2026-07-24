बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दिया पद से इस्तीफा, जानिए क्या रहा कारण

76 वर्षीय शहाबुद्दीन ने आधिकारिक तौर पर पद छोड़ने के पीछे गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं का हवाला दिया है।

उन्होंने बताया कि वह हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और किडनी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। चिकित्सा जांच में उन्हें 'ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी' नामक गंभीर तंत्रिका बीमारी का पता चला है, जिसके कारण वह कभी-कभी अचानक बेहोश हो जाते हैं।

उन्होंने कहा कि लंबे उपचार की आवश्यकता होने के कारण राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करना असंभव हो गया है।