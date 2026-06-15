बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के सलाहकार को दिल्ली हवाई अड्डे पर रोका गया

बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के सलाहकार को दिल्ली हवाई अड्डे पर रोका गया, ढाका में भारतीय राजनयिक तलब

लेखन गजेंद्र 07:59 pm Jun 15, 202607:59 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार जाहिद उर रहमान को रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोक दिया गया था, जिससे कूटनीतिक विवाद बढ़ता दिख रहा है। बांग्लादेश की प्रोथोम आलो वेबसाइट ने बताया कि घटना के बाद कार्यवाहक भारतीय उच्चायुक्त पवन बधे को सोमवार दोपहर को राजधानी ढाका में विदेश मंत्रालय में तलब किया गया है। बांग्लादेश के मंत्रालय ने जाहिद के साथ घटी घटना पर नाराजगी और असंतोष जताया है।